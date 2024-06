Blitz di Ultima Generazione durante la parata del 2 giugno gli attivisti si sdraiano in piazza Venezia La denuncia | Festa ipocrita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)dihanno provato a sdraiarsi sulla strada nei pressi dile celebrazioni per ladella Repubblica. La polizia è intervenuta per rimuovere i maninti, che hanno opposto resistenza passiva. Poco dopo è passato Sergio Mattarella sulla Lancia Flaminia presidenziale. In un comunicato stampaha rivendicato: “Questa mattina cinque cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione disono stati fermati dalla polizia mentre assistevano in via IV Novembre al passaggio del presidente della Repubblica. Mentre erano ancora tra il pubblico al di là delle transenne, sono stati placcati dalla polizia e portati in commissariato. Un poliziotto ha usato il manganello su una persona dimentre era già trattenuta a terra da altri agenti: “Siamo venuti a chiedere a Mattarella di proteggerci, e di proteggere la Repubblica perché il governo non lo sta facendo, ma non siamo riusciti ad entrare in strada perché ci hanno bloccato.