Basket | storie di ex Michael Anumba ha firmato con Pistoia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)torna in Italia. Il cestista nativo di Montecchio hail suo primo contratto da professionista, siglando un accordo biennale con l’Estrae, dunque, affronterà la Unahotels il prossimo anno.è una guardia, classe 1999, alto 192 cm per 100 chilogrammi e fa del suo fisico un punto di forza, soprattutto come specialista difensivo, ma negli anni ha affinato anche una mano affidabile al tiro. Dopo la trafila nella cantera della Pallacanestro Reggiana, condita dalla chiamata al raduno della Nazionale Under 16 dell’epoca,ha completato il suo percorso giovanile in Inghilterra dovuto al trasferimento della sua famiglia, mentre, in seguito, si è spostato oltre Oceano in Ncaa, entrando nella storia del college di Winthrop dove ha collezionato due anelli di Conference e si è guadagnato la chiamata in Nazionale Sperimentale due estati fa.