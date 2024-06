Fonte : zon di 2 giu 2024

È stato acquisito dal Comune di Baronissi e grazie al finanziamento del Gal diventerà un Polo per attività sociali e culturali consentendo di recuperare uno spazio abbandonato e trasformandolo in “contenitore” per tante associazioni di Baronissi”.

Baronissi pronta la ex Casa Cotoniera sarà la casa della cultura