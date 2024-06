Aversa il commissario del Pd | La candidata del Basilisco può concentrarsi su altri scoop

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“In merito all’inchiesta dellaD’Angelo che denuncia coma ‘segnale pericolosissimo’ la mancata pubblicazione dei casellari giudiziali e curriculum vitae del PD, mi fa piacere rassicurarla subito del contrario, in modo da lasciarle più tempo per dedicarsi a nuovi e più avvincenti”. Lo dichiara in una nota stampa ilcittadino del PD, Eugenio Marino, rispondendo alladel. “Non so dove D’Angelo cerchi la pubblicazione di questi documenti – continua ilMarino – ma mi fa piacere ricordarle che il PD è un grande partito nazionale e pubblica i suoi documenti a norma di legge e sui propri siti regionale e nazionale. E D’Angelo dovrebbe saperlo bene – conclude Marino – visto che in uno dei passaggi della sua vita politica ha fatto parte anche del PD e con esso è stata eletta in consiglio comunale, tant’è che se cercasse bene troverebbe sul sito del PD non solo casellari e curriculum degli attuali candidati, ma anche i suoi del 2019”.