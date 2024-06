Atletica oggi in tv Diamond League Stoccolma 2024 | orari calendario streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)domenica 2 giugno (a partire dalle ore 17.20) va in scena la settima tappa della. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarca a(Svezia), sarà l’ultimo evento di primo piano alla vigilia degli Europei di Roma, che si disputeranno dal 7 al 12 giugno. Si preannuncia un appuntamento di elevato spessore tecnico e agonistico, con diversiche scalderanno i motori in vista della rassegna continentale. Riflettori puntati sui 100 metri, dove vedremo all’opera Zaynab Dosso e Chituru Ali. La primatista nazionale, capace di un 10.12 a Savona, proverà a lasciarsi alle spalle l’uscita di Ostrava (11.18) e ad avvicinare nuovamente il suo crono di riferimento, proprio in vista del grande evento nella capitale.