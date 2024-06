Fonte : sport.quotidiano di 2 giu 2024

b. Per la sprinter forlivese il coronamento di una stagione all’insegna di ottimi risultati, a partire dalle gare indoor con il bronzo agli Assoluti nei 60 metri, per finire con il successo nei 100 metri in Finlandia, a Lathi, nella prova del circuito nordico Motonet Yleisurheilun Gp.

Atletica leggera La Fedriga agli Europei di Roma È nel gruppo della 4x100