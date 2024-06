Atalanta Fiorentina ULTIMA PARTITA per Orsato L’OMAGGIO a fine partita dei giocatori

Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

A fine Ultima partita per l’arbitro Orsato e fine partita i giocatori di Atalanta e Fiorentina hanno fatto da passerella al direttore di gara Oltre ad essere l’ultima gara di campionato, Atalanta Fiorentina è stata la “Last Dance” dell’arbitro Orsato dopo una carriera di alto livello non solo in Serie A, ma anche in Europa.

