Atalanta e Nazionale in ansia per Scalvini | infortunio contro la Fiorentina Europei a rischio?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. In una giornata apparentemente ininfluente sulla stagione dell’, e che ha chiuso ufficialmente la stagione della Dea, dalla sfida Gewiss Stadiumlala notizia più brutta riguarda senza dubbio Giorgio. Il classe 2003 della Dea si è infatti infortunato nel segmento finale di partita quando, nel tentativo di contendere un pallone ad un avversario è finito rovinosamente a terra in seguito ad un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Il numero 42 atalantino è rimasto a terra visibilmente dolorante con i compagni di squadra – capitanati da Koopmeiners – che hanno invocato a gran voce l’intervento dei sanitari, accorsi immediatamente in campo per soccorrere il difensore della Dea, poi costretto al cambio e rimpiazzato da Hateboer negli ultimi scampoli di match.