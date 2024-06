ATA terza fascia 2024 | dubbi su titoli di accesso operatore scolastico e qualifiche OSA Si chiedono chiarimenti per la presentazione della domanda

Fonte : orizzontescuola di 2 giu 2024

Il decreto 89 del 21 maggio 2024 per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, non ha chiarito i dubbi, sia per quanto riguarda i titoli di accesso e sia per quanto riguarda i titoli culturali aggiuntivi o congiunti per Collaboratore Scolastico e per il neonato profilo di Operatore Scolastico.

