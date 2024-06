Alma Juventus corridori in evidenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Buona prova, nonostante non siano andati a podio, per Allievi ed Esordienti della ScdFano, impegnati a Guardia Vomano di Notaresco. Il settimo posto di Mirko Sgherri ha valorizzato il lavoro di squadra degli arancio-aragosta, che hanno portato a casa pure il Gran Premio della Montagna con Andrea Antonioni. Quest’ultimo ha potuto sfruttare l’azione compiuta da Tommaso Arduini. Importante anche l’apporto di Youssef Dahani, Alessandro Baldelli e Tommaso Buscaglia, con ulteriore nota lieta per la formazione fanese rappresentata dalla gara completata da Edoardo Tesei. Tracciato tecnico per gli Esordienti. Il neo campione marchigiano Simone Ringhini ha tentato l’allungo a 300 metri dal traguardo per cercare di piazzarsi immediatamente alle spalle dei sei fuggitivi del 2° Anno, ma è stato rimontato e così alla fine è giunto quinto tra i 1° Anno.