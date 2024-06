Fonte : ilfogliettone di 2 giu 2024

Nonostante le argomentazioni difensive di Allegri, il club torinese ha ritenuto che queste non fossero sufficienti, decidendo di procedere con la notifica del licenziamento per giusta causa direttamente a Londra, dove l'allenatore si trova attualmente per assistere alla finale di Champions League.

Allegri farà ricorso contro il licenziamento della Juve