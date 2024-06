Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

Se salta la luce in un viale, corro a chiamare l’Enel. Cosa non rifarebbe? "Avrei voluto avere più risorse per migliorare la manutenzione del territorio.

Alice dieci anni da sindaca | E’ il mestiere più bello del mondo ma quando piove vado in ansia