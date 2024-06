Accademia e giovani toghe scambio culturale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) In occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno, la Galleria dell’di Firenze e la Scuola Superiore della Magistratura annunciano un importante accordo di collaborazione, appena siglato dal direttore Cecilie Hollberg e dalla presidente della Scuola, Silvana Sciarra, nell’ottica di creare un proficuo rapporto ditra le reciproche realtà. "Il tema della tutela dei beni culturali è un argomento che ci riguarda da vicino – spiega Hollberg – e che ci ha impegnato molto in questi anni. Per questo, sono veramente contenta di poter stringere questa collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Potremo così, attraverso questo mutuo rapporto, per quanto ci riguarda, sensibilizzare e informare il nostro personale dell’amministrazione anche in materia di diritto alla protezione del patrimonio