2 giugno Mattarella | I Padri della Patria consapevoli dei rischi da chiusure in ambiti nazionali | sognavano l’Italia aperta all’Europa

(Di domenica 2 giugno 2024) Celebrare la Repubblica, nel giorno del 2in cui ricorre l’anniversario del referendum costituzionale del 1948, “richiama i valorinostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, fruttostraordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione. Indipendenza e libertà sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune”. E’ il centro del messaggio del presidenteRepubblica Sergioal capo di Stato MaggioreDifesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Le celebrazioni del 78esimo anniversarionascitaRepubblica si sono aperte, come da tradizionale protocollo, con l’alzabandiera solenne all’Altaree l’omaggio al Milite Ignoto, dove il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro.