2 giugno | Lupi Nm ' valori Costituzione faro per tutti'

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Celebrare i 78 anni della nascita della Repubblica Italiana è l'occasione per ricordare che laè unper, che i suoi principi ispirano le nostre Forze Armate, apprezzate protagoniste nelle missioni di pace all'estero. E' il giorno in cui ribadiamo le ragioni del nostro europeismo ed atlantismo. Ed irepubblicani e costituzionali dovrebbero ispirare il dibattito politico e farlo tornare nel solco di un confronto civile sui temi e sulla visione della società e non sulla continua delegittimazione dell'avversario, così come seppero fare i nostri padri costituenti”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio