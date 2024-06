2 giugno le due sfide delle Forze Armate e il ritorno della conflittualità Scrive l’amm Sanfelice di Monteforte

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Come negli anni scorsi, in occasioneFestaRepubblica le nostremostreranno i loro lati migliori al popolo italiano. Questo è importante, ancor più in questi tempi, che vedono, da un lato, approfondirsi il rancore russo nei confronti dell’Occidente, e dall’altro crescere le minacce al commercio marittimo internazionale diretto verso il Mediterraneo. Va ricordato ancora una volta che la sfilata a Via dei Fori Imperiali non è uno show di potenza, come avveniva in passato, ed avviene ancora oggi in altri Paesi a noi non troppo vicini, ma è un’occasione per il pubblico e per tutti gli italiani che guardano la televisione per conoscere le nostree per apprezzarne i progressi compiuti negli ultimi anni, per adeguarsi al sempre più difficile e insidioso contesto internazionale, sia pure con i limiti dovuti all’impossibilità di mostrare i mezzi più pesanti, per non danneggiare la rete viaria romana.