2 giugno | Bonelli ' bene Mattarella in difesa Carta fermiamo riforma Meloni'

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "il Presidente della Repubblica che oggi ha ricordato quanto sia importante difendere la nostra Costituzione, noi di Alleanza Verdi e Sinistra la difenderemo anche dalla maggioranza di dx guidata dalla premierche la vuole demolire e vorrebbe ridurre proprio i poteri del Presidente della Repubblica. Per questo è importante un voto netto e deciso per le politiche di pace, di giustizia sociale e ambientale che questa dx vuole aggredire. Il referendum che chiedealle prossime elezioni Europee ha portato in Italia il dominio delle lobby economiche finanziarie a cui la premier ha consentito che oltre 60 mld di euro di extraprofitti non venissero tassati". Cosí il deputato di Verdi e Sinistra Angeloin occasione della Festa della Repubblica.