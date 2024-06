2 giugno a Bologna la festa della Repubblica dedicata ai morti di Suviana

Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

Un’immagine di pace, in una giornata che celebra la democrazia in Italia FESTA DEL 2 GIUGNO IN PIAZZA SAN DOMENICO A seguire, il sindaco Matteo Lepore, che ha dedicato questa giornata ai morti di Suviana e a tutte le vittime del lavoro.

