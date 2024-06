Zirkzee mercato NIENTE SERIE A per il centravanti del Bologna? Ecco le ultime INDISCREZIONI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 1 giugno 2024), ribaltone Kompany? Come cambia il futuro dell’olandese dopo il cambio in panchina al Bayern Monaco Può cambiare in maniera veloce il futuro di Joshua, attaccante che si è messo in mostra con la maglia dele finito ormai da diversi mesi nel mirino del calcioJuve. L’arrivo di Kompany al Bayern Monaco potrebbe cambiare le carte in tavola, con .