Volley | Nazionale Recine Avanti così obiettivo finale le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Azzurri soddisfatti dopo il primo test in Canada ROMA - "E' stata una bella partita, un allenamento importante anche per noi che da un po' non giocavamo. Siamo contenti di aver giocato questa amichevole, abbiamo vinto giocando bene e continueremoa dare il nostro aiuto quando servirà. In Canada .