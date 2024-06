Violenza sessuale sulla figlia minorenne | condanna definitiva a 6 anni e 7 mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Reggio Emilia, 1 giugno 2024 –nei confronti della propria. È statoto in viaa 6e 7per questo motivo un 52enne residente nell'Appennino Reggiano. La vicenda risale al 2020 quando la madre della bambina aveva presentato denuncia nei confronti del marito accusandolo di molestie compiute nella loro abitazione in un paese della provincia di Reggio Emilia. L'uomo è poi finito a processo ed è statoto in primo grado dal tribunale ordinario reggiano nel 2022. Poi, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pena nel settembre 2023. Il 17 maggio scorso la sentenza è passata in giudicato. Due giorni fa è stato emesso l'ordine di carcerazione dall'ufficio esecuzioni penali della procura del tribunale di Reggio Emilia.