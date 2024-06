Vicenza-Avellino domenica 02 giugno 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Vecchi con 3 indisponibili Pazienza senza Tozaj e Benedetti

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 1 giugno 2024) Lo 0 a 0 del Partenio rinvia tutto alla gara odierna, doveedsi sfideranno per un posto nella finale playoff di serie C. È stata una gara equilibrata, con occasioni da ambo le parti e con la squadra diche ha molto da recriminare per un paio di opportunità malamente sprecate per sbloccare il punteggio. I berici si sono confermati avversario ostico, InfoBetting: Scommesse Sportive e