Viareggio un Gay Pride ‘rivoluzionario’ Contro ogni forma di violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – I colori dell’arcobaleno hanno colorato le strade della città, da piazza Mazzini lungo la via San Francesco fino a piazza Margherita, con il corteo organizzato dal Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti. Un “Revolutionary Parade“ che oggi ha visto sfilare circa 250 persone, tra chi al primo Gay, e una delegazione brasiliana, tra musica e interventi di denuncia. «Intersezione e anticapitalismo non vengono mai dichiarati nei cortei istituzionali, da cui ci discostiamo - dichiarano gli organizzatori - Vogliamo dare importanza alla fusione di tutte le lotte, tra esse collegate, perché non si può portare avanti una battaglia per i diritti civili escludendone un’altra. Ilè sì, una festa, ma anche un’occasione per sensibilizzare riguardo tematiche delicate come orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, precarietà e qualsiasi tipologia di discriminazione e diche le riguardino».