Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN IDREZIONE ROMA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 19 | 30