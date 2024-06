Vera Gemma si è fidanzata con un trapper di 37 anni più giovane di lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Il flirt frae Guè Pequeno è durato quanto un gatto in tangenziale dato che risale a gennaio e oggi Alberto Dandolo su Dagospia ha fatto sapere che lei da tre mesi starebbe con un altro, tal Mihail Fulga, in arte Misha Carry. “Fermi tutti, sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore” – si legge su Dagospia – “ha un nuovo tormentato amore di ben 37piùdi lei. Ma in amore, si sa, l’età è solo un numero. Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jedà e la passione travolgente con il rapper Guè Pequeno, lanazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno deie autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano”.