Fonte : 2anews di 1 giu 2024

Lo ha detto ai carabinieri un 28enne di Varcaturo (in provincia di Napoli) agli arresti. Non sopporto più mio nonno, è troppo pesante”. Un 28enne di Varcaturo, agli arresti domiciliari, ha chiesto di essere portato in carcere, per non dover più restare sotto lo stesso tetto con il nonno.

Varcaturo ai domiciliari ma non sopporta più il nonno | Portatemi in carcere