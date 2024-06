Fonte : periodicodaily di 1 giu 2024

Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri. (Adnkronos) – Due alpinisti, entrambi residenti in Valle D’Aosta, sono stati recuperati senza vita dal soccorso alpino sulla cresta che divide le pareti est e nord del monte Zerbion in Valle D'Aosta.

Valle D’Aosta due alpinisti morti sullo Zerbion