Vaccini antitumorali personalizzati con tecnologia a mRna la sperimentazione in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 1 giugno 2024) Migliaia di malati di cancro insono stati coinvolti dal servizio sanitario pubblico (Nhs) in una vastadi, che utilizzano lagià sfruttata con grande successo nella profilassi anti-Covid, per combattere la loro malattia. Come si legge sul sito di Bbc News, isono progettati per preparare il sistema immunitario a riconoscere.