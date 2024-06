Una raccolta fondi per l’addestramento dei cani guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Appuntamento domani, alle 11, al centro culturale Mercato, in piazza Marconi, 1, ad Argenta, con la manifestazione ‘Una giornata speciale assieme aspeciali’. Organizzato dal Lions Club Argenta Terre del Primaro, e Leo Club Argenta, promotori di una, è gestito in collaborazione con il servizio ‘’ dei Lions di Limbiate. L’obiettivo è quello di aprire anche ad Argenta una scuola perdi questi amici a quattro zampe, in grado di affiancare e supportare nella quotidianità persone non vedenti. Ma anche per favorire l’iniziativa ‘Puppy walker’, l’affido cioè a famiglie del cucciolo nel primo anno di vita, primo passo per favorire la crescita e la formazione caratteriale del cagnolino. L’evento proseguirà con una dimostrazione pratica alla palestra delle scuole elementari.