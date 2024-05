Ultim’ora Kvaratskhelia addio Napoli? Accordo trovato con la nuova squadra!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Il futuro di Khvichaè ancora tutto da scrivere. Intanto arriva la notizia bomba proprio sul futuro dell’esterno del. Nel corso del calciomercato estivo ci saranno diverse operazioni per il, tra cui alcune anche piuttosto difficili. Difatti in bilico c’è la posizione di diversi azzurri, tra cui anche i vari big, ossia Victor Osimhen e Khvicha. L’attaccante nigeriano è ormai in procinto di lasciare ilper lanciarsi in unaavventura, e lo stesso destino potrebbe toccare all’esterno georgiano. Intanto sganciata una bomba di mercato proprio sul futuro di, che avrebbel’col nuovo club., novità clamorosa sul futuro di: c’è il sì del georgiano al PSG Con il termine del campionato, l’attenzione ora è rivolta principalmente alla sessione estiva di calciomercato.