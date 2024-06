Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Lo ha reso noto il Comando operativo delle forze armate di Varsavia, che in una nota ha riferito:. Armi Usa contro la Russia, Zelensky vede il segretario alla Difesa americano Austin Caccia polacchi e degli alleati si sono levati in volo per una missione di pattugliamento durante i raid russi della notte scorsa in Ucraina.

Ucraina Zelensky vede Austin | focus su armi Usa contro la Russia