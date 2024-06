Ucraina raid russi nella notte | Polonia schiera i suoi caccia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 1 giugno 2024) Armi Usa contro laa, Zelensky vede il segretario alla Difesa americano Austinpolacchi e degli alleati si sono levati in volo per una missione di pattugliamento durante idellascorsa in. Lo ha reso noto il Comando operativo delle forze armate di Varsavia, che in una nota ha riferito: .