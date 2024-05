Ucraina armi Nato contro Russia | Usa e Germania accelerano Italia cauta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) (Adnkronos) – Usa eimprimono un’ulteriore accelerazione nel loro sostegno a Kiev ed escono allo scoperto, seguendo la linea già tracciata da Gran Bretagna, Francia e Canada. Semaforo verde per l’che nella guerra in corso da oltre 2 anni potrà colpire il territorio dellacono leche i governi di Washington e Berlino hanno inviato per rintuzzare l’offensiva delle forze di Vladimir Putin, sempre più incalzante nell’area di Kharkiv. Un salto di qualità nel contrasto all’esercito erede dell’Armata Rossa, quello ufficializzato da Berlino e Washington, che arriva mentre a Praga i ministri degli Esteri dellaribadiscono il loro appoggio incondizioe a lungo termine a Kiev e da Mosca l’ex presidente Dmitry Medvedev torna a evocare l’incubo della guerra nucleare.