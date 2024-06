Tyson-Paul match rinviato | Iron Mike non sta bene

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 1 giugno 2024) (Adnkronos) – Iltrae Jake, in programma il 20 luglio, viene. Le condizioni di salute del 57enne ex campione del mondo dei pesi massimi rendono inevitabile il posticipo, come rendono noto gli organizzatori dell'evento che sarebbe stato trasmesso su Netflix., che pochi giorni fa ha accusato un malore L'articolonon staproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .