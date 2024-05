Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

L'incontro avrebbe dovuto andare in scena il 20 luglio Il match tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma il 20 luglio, viene rinviato. Tyson, che. Le condizioni di salute del 57enne ex campione del mondo dei pesi massimi rendono inevitabile il posticipo, come rendono noto gli organizzatori dell'evento che sarebbe stato trasmesso su Netflix.

Tyson-Paul match rinviato | Iron Mike non sta bene