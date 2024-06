Tre mete con valigia coordinata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) A Venezia con cappello a tesa larga e gonna a ruota, in Inghilterra con shorts e sneakers ai piedi, In Thailandia con bikini e top decorato. Tredi vacanza per l’Estate 2024 e le indicazioni su cosa mettere inper arrivare preparate e stilose alla meta. Moda Primavera Estate 2024: 10 tendenze dalle sfilate X Quali destinazione scegliere per le vacanze estive 2024, ma anche consigli su dove alloggiare e su come costruire laperfetta.