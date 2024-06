Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. it sempre domani ma nel pomeriggio le celebrazioni del Corpus Domini alla presenza di Papa Francesco nella Basilica di San Giovanni è Santa Maria Maggiore è prevista anche una processione su via Merulana tra le 17:30 e le 20 di domani saranno deviate 16 linee tra bus e tram anche in questo caso sono su Roma mobilita.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 10 | 30