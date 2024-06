Fonte : seriea24 di 1 giu 2024

com/microarrayivd. strickland@ppd. Il software di analisi dei dati avanzato è disponibile per tutti i clienti di CytoScan Dx senza costi aggiuntivi. Per uso diagnostico in vitro.

Thermo Fisher Scientific aggiorna le soluzioni di analisi dei microarray cromosomici per conformarsi al regolamento sulla diagnostica in vitro IVDR