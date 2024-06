Tennis Serra Zanetti e Bettinelli Un trionfo al Lloyd

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Si è conclusa nei giorni scorsi la prima edizione del torneo giovanile maschile di’David’, sui campi dell’omonimo circolo, nuova denominazione dello storico Zeta Due di Stradello Marone a Modena. Il torneo ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi suddivisi nelle categorie Under 10, 12 e 14. Il successo nell’Under 10 è andato al talentuoso Alessandroche si allena ed è tesserato per ilModena, che ha battuto in finale il beniamino di casa Edoardo Storchi, attualmente tesserato per lo Sporting Club Sassuolo. Nella categoria Under 12 ha prevalso Federico(La Meridiana) che, al termine di una bella finale, ha avuto la meglio sul mirandolese Lorenzo Muracchini. Infine, nell’Under 14 è andato in scena un duello tutto reggiano: il titolo è andato a Gian Maria Baisi delAlbinea che ha sconfitto Matteo Felici del Cere di Reggio Emilia.