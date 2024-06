Fonte : quifinanza di 1 giu 2024

Si cita in proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione n. Pertanto, può accadere che in aree circoscritte l’installazione della tenda da sole debba essere soggetta ad autorizzazione comunale o sia addirittura vietata, come nel caso in cui il fabbricato abbia un particolare valore storico-artistico.

Tende da sole in condominio | regole e limiti da rispettare