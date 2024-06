Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Quello in corso, infatti, sarà l’ultimo fine settimana dell’anno in cui gli italiani saranno chiamati a lavorare per il fisco. Da lunedì 3 giugno scatta quindi - con 24 ore di anticipo - il cosiddetto 'giorno.

Tax Freedom Day da lunedì 3 giugno italiani ‘liberi’ dalle tasse