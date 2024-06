Tajani frena gli ultrà dell’escalation | Da Biden ok a colpire una sola base

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 1 giugno 2024) Il ministro degli Esteri mantiene l’Italia su una linea di prudenza e apre all’invio di un’altra batteria Samp/T in Ucraina anche se ne abbiamo solo 5 in dotazione. Stoltenberg delira: «Kiev usi i missili responsabilmente». I russi usano la tecnica di lanciare due ordigni sullo stesso obiettivo a distanza di tempo per uccidere i soccorritori. Lo speciale contiene due articoli. .