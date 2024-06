SuperEnalotto i numeri ritardatari | usciranno il 35 e il superstar 18?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 29 maggio 2024 – Il jackpot delcresce ancora e ora vale 29 milioni e 600mila euro per l’estrazione di questa sera sabato 1 giugno Questo il premio per per chi dovesse centrare il “6”. Anche venerdì 31 maggio nessuno ha conquistato il bottino pieno anche se sono stati centrati due 5. E in assoluto quali sono i“tra i sei estratti? Ecco i primi sei, con il 35 in pole: 35 manca da 68 concorsi 89 manca da 60 concorsi 57 manca da 39 concorsi 74 manca da 37 concorsi 32 manca da 36 concorsi 25 manca da 35 concorsi In assoluto il numero che non è uscito per più estrazioni è il 24 rimasto fuori dalla schedina per 127 volte consecutive mentre statisticamente iche vengono estratti con maggior frequenza sono : 86-85-6-55-77-81.