Fonte : sport.quotidiano di 1 giu 2024

Ho sempre detto loro che la volontà supera la qualità: cuore, motivazione, concentrazione e attenzione fanno la differenza, come in semifinale con Montevarchi, quando avevamo due assenze pesanti e poi, per falli, abbiamo perso anche i nostri due lunghi.

Successo per l' Under 15 della Scuola Basket Arezzo | vince il titolo regionale con determinazione