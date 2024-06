Fonte : orizzontescuola di 1 giu 2024

Ultima mensilità per migliaia di supplenti, in attesa di nuovo contratto. L'articolo Stipendio giugno 2024, importo visibile su NoiPA. . L'importo del mese di giugno è visibile nell'area riservata di NoiPA, per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2024.

Stipendio giugno 2024 importo visibile su NoiPA Ultima mensilità per migliaia di supplenti in attesa di nuovo contratto