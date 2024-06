Sport in tv oggi sabato 1° giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024)1°maggio ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Roland Garros, con gli incontri validi per il terzo turno: Musetti sfiderà Djokovic. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP, oltre che con le speciali del Rally di Sardegna. L’Italia affronterà il Brasile nella Nations League di volley femminile. Avanzano gli Europei di tiro a segno, gli Europei di BMX, i tornei di golf della settimana. In serata la finale della Champions League di calcio tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in1°, il relativo palinsesto tv e