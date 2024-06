Solofra | pubblica un annuncio online ma viene truffato arrestate due persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 1 giugno 2024)su un sitol’per la vendita di pneumatici, ma, due giovani denunciati dai Carabinieri I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 18enne e un 19enne di Udine per “truffa” Nella circostanza, un giovane del posto, deciso a vendere 4 pneumatici,va unsu un noto sito on-line. Veniva quindi contattato dai due soggetti i quali, fingendosi interessati all’acquisto, con artifizi e raggiri inducevano la vittima ad effettuare operazioni di giroconto, riuscendo a farsi accreditare dal malcapitato, circa 2.500 euro, per poi interrompere ogni contatto con lo stesso. Mettere dei prodotti in vendita su internet ma alla fine trovarsi a pagare il compratore: questa è una tipologia di truffa per la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha deciso di lanciare l’avviso dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini che, nell’intento di vendere dei beni, sono rimasti vittime diri che si erano finti interessati all’acquisto.