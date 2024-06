Sogni e sanità mentale oggi a teatro a Cervia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Questa sera alle 21, alcomunale Walter Chiari di, la Compagnia teatrale Luigi Rasi di Ravenna presenterà ’La stravagante signora Savage’ di John Patrick. In questa delicata commedia la protagonista è un’eccentrica anziana rimasta vedova con una cospicua eredità che vuole usare per esaudire i, spesso stravaganti, delle persone. I figliastri, non concordi con la scelta, rinchiudono la matrigna in una casa di cura per malati mentali. Lì si rimette in discussione la definizione sociale di: mentre gli ospiti della struttura sono umani e sensibili i parenti si rivelano avidi e ipocriti. Con la direzione di Alessandra Casanova, in scena: Roberto Ancherani, Niccolò Caldironi, Antonella Castelvetro, Davide Dima, Giulia Fabbri, Clelia Fasciano, Giulia Grillo, Caterina Marchetti, Emanuele Rocco, Paola Piergentili e Daniele Premate.