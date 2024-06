Fonte : napolipiu di 1 giu 2024

com. L’attesa per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli si prolunga ancora un po’. L’Attesa dei Tifosi Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, i tifosi del Napoli attendono con ansia l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte, considerato il profilo ideale per guidare il club partenopeo verso nuovi successi dopo la conquista dello Scudetto.

SKY | Conte-Napoli la Firma attesa tra Martedì e Mercoledì Le ultime