Serie A il puzzle di panchine si completa con nomi a sorpresa | dal Cagliari al Monza e al Verona

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo l’accordo tra Antonio Conte e il Napoli, ildelleè destinato arsi entro i prossimi giorni. Una situazione sempre più indirizzata è quella in casa Fiorentina dopo la sconfitta in finale di Conference League e l’addio con Vincenzo Italiano. L’ex Spezia è il candidato numero uno per la panchina del Bologna con la prospettiva di giocare in Champions League. Nella serata di ieri, come riportano alcune testate online toscane, Raffaele Palladino è stato avvistato a Firenze e sono state gettate le basi per l’accordo. A, per il dopo Palladino, iche si fanno sono quelli di Alessandro Nesta, Baroni e Dionisi con il primo in vantaggio. Foto di Federico Proietti / AnsaLe altreAnche ilè in contatto con Baroni dopo la rottura con l’Hellas